Федиенко заявил о сокращении числа провайдеров на 50 % из-за войны

Александр Федиенко. Фото: uhsp.edu.ua

Война существенно повлияла на украинский рынок интернет-услуг: количество провайдеров сократилось примерно вдвое. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко. По его словам, до начала полномасштабного вторжения в Украине работали около 4 тысяч провайдеров, тогда как сейчас их количество составляет примерно 2 тысячи.

Об этом нардеп рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Федиенко оценил качество украинского интернета

"Мы можем сейчас сказать, что примерно на 50 процентов, а может даже и больше, мы сократили количество игроков на рынке из-за войны и преступной схемы", — отметил он.

В то же время нардеп считает, что украинский рынок электронных коммуникаций остается одним из самых развитых в Европе. Он привел пример собственного опыта за рубежом, отметив, что даже недалеко от Лондона качество мобильной связи и интернета может быть хуже, чем в Украине.

По словам Федиенко, в Украине связь доступна даже в небольших населенных пунктах и отдаленных районах. В то же время он обратил внимание на ухудшение качества мобильных сетей.

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"Сейчас оно ухудшается, хотя мобильные операторы лгут, говорят, что они что-то там модернизируют. Но, по факту, каждый гражданин ясно видит, что мобильная связь как-то деградирует", — заявил депутат.

Федиенко также сравнил украинский опыт с ситуацией в других европейских странах. По его словам, украинцы привыкли к быстрому реагированию на проблемы со связью, тогда как за рубежом ремонт фиксированного интернета может длиться значительно дольше.

В то же время нардеп отметил, что Украину сложно сравнивать с такими технологически развитыми странами, как Сингапур, из-за различий в подходах и технологиях.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 августа Александр Федиенко заявил, что в Украине обсуждают возможность введения ограничений для мужчин, уклоняющихся от военной службы. По его словам, соответствующие варианты в настоящее время рассматриваются в Верховной Раде.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 августа Александр Федиенко заявил, что около двух миллионов военнообязанных в Украине не стоят на воинском учете. По его словам, сначала государство должно выявить этих людей и обновить информацию о них, после чего можно будет оценить реальный мобилизационный ресурс страны.