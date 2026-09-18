Федієнко заявив про скорочення провайдерів на 50% через війну

Олександр Федієнко. Фото: uhsp.edu.ua

Війна суттєво вплинула на український ринок інтернет-послуг: кількість провайдерів скоротилася приблизно вдвічі. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювали близько 4 тисяч провайдерів, тоді як зараз їхня кількість становить приблизно 2 тисячі.

Про це нардеп сказав в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Федієнко оцінив якість українського інтернету

"Ми можемо зараз сказати, що приблизно на 50 відсотків, а може навіть і більше, ми зменшили кількість гравців на ринку через війну і злочинну схему", — зазначив він.

Водночас нардеп вважає, що український ринок електронних комунікацій залишається одним із найрозвиненіших у Європі. Він навів приклад власного досвіду за кордоном, зазначивши, що навіть неподалік Лондона якість мобільного зв’язку та інтернету може бути гіршою, ніж в Україні.

За словами Федієнка, в Україні зв’язок доступний навіть у невеликих населених пунктах та віддалених районах. Водночас він звернув увагу на погіршення якості мобільних мереж.

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"Зараз він погіршується, хоча мобільні оператори брешуть, кажуть, що вони щось там модернізують. Але, по факту, кожен громадянин чітко бачить, що мобільний зв'язок якось деградує", — заявив депутат.

Федієнко також порівняв український досвід із ситуацією в інших європейських країнах. За його словами, українці звикли до швидкого реагування на проблеми зі зв’язком, тоді як за кордоном ремонт фіксованого інтернету може тривати значно довше.

Водночас нардеп зазначив, що Україну складно порівнювати з такими технологічно розвиненими країнами, як Сінгапур, через відмінності в підходах та технологіях.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 серпня Олександр Федієнко заявив, що в Україні обговорюють можливість запровадження обмежень для чоловіків, які ухиляються від військової служби. За його словами, відповідні варіанти наразі розглядають у Верховній Раді.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 серпня Олександр Федієнко заявив, що близько двох мільйонів військовозобов’язаних в Україні не перебувають на військовому обліку. За його словами, спочатку держава має встановити цих людей та актуалізувати інформацію про них, після чого можна буде оцінювати реальний мобілізаційний ресурс країни.