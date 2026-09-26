Понад 5 млрд доларів втратила телеком-галузь в Україні: деталі від Мінцифри

Телеком-галузь. Фото: mediasat.info

Росія щодня атакує українських військових, цивільних, інфраструктуру, лікарні, навчальні заклади і цей перелік можна продовжувати довго. Телеком-галузь також сильно пошкоджена. Особливо великі збитки фіксують провайдери, які працюють в прифронтових регіонах.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з директором директорату електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Тарасом Стеценком на конференції Telecom Ukraine 2026.

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За звітом RDNA: збитки інтернет-індустрії сягули 5 млрд доларів

За останнім звітом RDNA, збитки української телеком-галузі вже сягнули 5 мільярдів доларів. Однак, це лише приблизний підрахунок, але оцінити ситуацію на тимчасово окупованих територіях немає можливості. Найскладніша ситуація залишається в прифронтових міста, де окупанти щодня нищать майно українських провайдерів.

"Ми спілкувалися з провайдерами з Херсонщини. Вони на місяць витрачають близько 30 км оптичного кабелю тільки на відновлення. Уявіть, це щодня потрібно знімати кілометр кабелю, бо він або посічений, або повністю знищений. Це методична робота, яка вимагає додаткових людських ресурсів та фінансових ресурсів", — розповів директор директорату електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Тарас Стеценко.

Приблизно 30 кілометрів оптичного кабелю коштує від 300 до 500 тисяч гривень на місяць. Тому Мінцифри шукає міжнародних донерів для провайдерів в прифронтових регіонах. Прагнуть підтримати фахівців, які під постійними обстрілами та у важких умовах продовжують виконувати роботу від якої залежість успіх військових на полі бою та рівень життя цивільних, які залишаються у містах.

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