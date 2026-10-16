Украина планирует запустить собственную языковую модель ИИ до Нового года

Chief AI Officer Минфина Роман Кислый. Фото: itukraine.org.ua

Украина планирует запустить собственную языковую модель искусственного интеллекта примерно к Новому году. Ее разрабатывают для того, чтобы обеспечить лучшее понимание украинского языка, культурных и исторических особенностей, а также снизить зависимость от зарубежных технологических платформ.

Об этом сообщил Chief AI Officer Министерства цифровой трансформации Роман Кислый в комментарии журналисту Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Зачем Украине собственная языковая модель ИИ

По словам руководителя Центра ИИ, международные модели искусственного интеллекта, в частности разработки Google, Microsoft и OpenAI, не всегда должным образом учитывают украинский контекст. Кроме того, при работе с украинским языком им может потребоваться больше токенов, а отсутствие локальной инфраструктуры ограничивает возможности использования таких решений непосредственно в Украине.

"Нам нужно нечто, что, во-первых, будет находиться в Украине. Во-вторых, будет лучше понимать украинский язык. И, в-третьих, будет лучше ориентироваться в нашем контексте — как культурном, так и историческом. Каждая языковая модель обучается на определенных данных, и мы обучаем нашу именно на украинских", — пояснил Кислый.

По словам представителя Минцифры, партнером в обучении национальной модели стала компания Kyivstar, а за сбор данных отвечает "Н-цифра". В настоящее время ведется работа над формированием качественного массива материалов, на которых будет обучаться искусственный интеллект.

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Кислый отметил, что запуск ожидается примерно в конце года, если разработка будет проходить по плану. Одновременно с запуском планируется обнародовать часть набора данных, собранного на основании лицензионных соглашений с университетами, библиотеками и научными учреждениями.

При этом сбор материалов для обучения модели является постоянным процессом, поэтому набор данных в дальнейшем может пополняться новыми данными.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Минцифры заявили, что убытки украинской телекоммуникационной отрасли из-за войны уже достигли примерно 5 млрд долларов, хотя оценить разрушения на временно оккупированных территориях невозможно. По словам директора директората электронных коммуникаций министерства Тараса Стеценко, в Херсонской области провайдерам ежемесячно требуется около 30 км оптического кабеля для восстановления поврежденных сетей.

Как сообщали Новини.LIVE, Министерство экономики совместно с Минцифрой готовит единые правила обмена электронными счетами между бизнесом, государственными учреждениями и технологическими платформами. В ведомстве отметили, что стандартизация должна стать одним из шагов к замене актов выполненных работ, а соответствующую работу начали еще в прошлом году.