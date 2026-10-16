Україна планує запустити власну мовну модель ШІ до Нового року

Chief AI Officer Мінфіну Роман Кислий. Фото: itukraine.org.ua

Україна планує запустити власну мовну модель штучного інтелекту орієнтовно до Нового року. Її розробляють, щоб забезпечити краще розуміння української мови, культурних та історичних особливостей, а також зменшити залежність від закордонних технологічних платформ.

Про це повідомив Chief AI Officer Міністерства цифрової трансформації Роман Кислий у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Навіщо Україні власна мовна модель ШІ

За словами керівника Центру ШІ, міжнародні моделі штучного інтелекту, зокрема розробки Google, Microsoft та OpenAI, не завжди належно враховують український контекст. Крім того, під час роботи з українською мовою вони можуть потребувати більше токенів, а відсутність локальної інфраструктури обмежує можливості використання таких рішень безпосередньо в Україні.

"Нам потрібно щось, що буде, по-перше, в Україні. По-друге, розумітиме українську мову краще. І, по-третє, буде більш обізнаним у нашому контексті — як культурному, так і історичному. Кожна мовна модель навчається на певних даних, і ми навчаємо нашу саме на українських", — пояснив Кислий.

За словами представника Мінцифри, партнером у тренуванні національної моделі став Kyivstar, а за збір даних відповідає "Н-цифра". Наразі триває робота над формуванням якісного масиву матеріалів, на яких навчатимуть штучний інтелект.

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Кислий зазначив, що запуск очікується приблизно наприкінці року, якщо розробка відбуватиметься за планом. Одночасно з релізом планують оприлюднити частину датасету, зібраного на підставі ліцензійних угод з університетами, бібліотеками та науковими установами.

Водночас збір матеріалів для навчання моделі є постійним процесом, тож датасет надалі можуть поповнювати новими даними.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у Мінцифри заявили, що збитки української телеком-галузі через війну вже сягнули приблизно 5 млрд доларів, хоча оцінити руйнування на тимчасово окупованих територіях неможливо. За словами директора директорату електронних комунікацій міністерства Тараса Стеценка, на Херсонщині провайдерам щомісяця потрібно близько 30 км оптичного кабелю для відновлення пошкоджених мереж.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство економіки спільно з Мінцифри готує єдині правила обміну електронними інвойсами між бізнесом, державними установами та технологічними платформами. У відомстві зазначили, що стандартизація має стати одним із кроків до заміни актів виконаних робіт, а відповідну роботу розпочали ще минулого року.