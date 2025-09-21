Видео
Главная Новости дня Минцифра опровергла информацию Федиенко об утечке из Дії

Минцифра опровергла информацию Федиенко об утечке из Дії

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 12:20
Минцифра опровергла утечку данных из Дії: файлы оказались подделкой
Александр Федиенко. Фото: Федиенко/Facebook

Министерство цифровой трансформации опровергло сообщения о якобы утечке данных из приложения Дія. В ведомстве заявили, что распространенные файлы являются подделкой и имеют целью дискредитировать государственный сервис.

Об этом сообщила Минцифра в официальном Telegram-канале в воскресенье, 21 сентября.

Минцифра о ситуации со "сливом" персональных данных

В министерстве пояснили, что после сообщений о "сливе" данных команда провела собственное расследование. Установлено, что обнародованные файлы не происходят из системы Дія и не являются результатом ее взлома. На самом деле речь идет о смеси старых утечек из коммерческих баз, которые были вручную отредактированы для создания иллюзии нового массового слива.

Мінцифра спростувала інформацію Федієнка про витік із Дії - фото 1
Сообщение Минцифры в Telegram. Фото: скриншот

"После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы фальсификация и не происходят из систем Дії и не являются результатом их взлома или утечки", - отметил заместитель министра цифровой трансформации Виталий Балашов.

Фактически, это опровергает информацию от народного депутата Александра Федиенко о том, что в сети оказался файл с персональными данными более 20 миллионов украинских граждан, собранными из различных финансовых учреждений и государственных реестров.

В Минцифре отметили, что распространение таких подделок является целенаправленной атакой на государственный сервис и попыткой подорвать доверие к цифровым услугам. Ведомство подчеркивает, что Дія не хранит персональных данных граждан, ведь система работает по принципу data-in-transit. Информация подтягивается из государственных реестров только в момент запроса и не накапливается в приложении. Также чиновники напомнили, что в марте 2024 года был обнародован код Дії в открытом доступе. Это подтверждает, что в системе нет скрытых баз с данными граждан.

Напомним, что нардеп Александр Федиенко сообщил об обнаруженном файле под названием diia_users_db_2025.zip с персональными данными более 20 миллионов граждан Украины.

Ранее мы также информировали, что народный депутат Ярослав Железняк тоже опроверг это сообщение о новой утечке данных. По его словам, информация, которая распространяется, касается давних сливов.

Дия Минцифры кибербезопасность данные фишинг
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
