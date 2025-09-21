Витік даних 20 мільйонів українців — Железняк спростував

Железняк спростував витік інформації про українців — що відомо
Народний депутат Ярослав Железняк спростував інформацію про витік даних 20 мільйонів українців. За його словами, це сталося ще давно.
Про це Ярослав Железняк повідомив у Telegram у неділю, 21 вересня.
Витік даних 20 мільйонів українців
Нардеп зауважив, що цей витік даних стався давно.
"Відверто, то слабо розумію в чому тут така новина у колеги — це старий злив, з старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків", — зазначив він.
Железняк пояснив, що це інформація вже давно злитої бази. За його словами, нічого нового немає.
Нагадаємо, 21 вересня нардеп Федієнко поширив інформацію, що в мережу злили файл з даними понад 20 мільйонів громадян України.
Раніше Верховна Рада підтримала створення в Україні Єдиного державного реєстру військовослужбовців.
Читайте Новини.LIVE!