Головна Новини дня Железняк спростував витік інформації про українців — що відомо

Железняк спростував витік інформації про українців — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 10:35
Витік даних 20 мільйонів українців — Железняк спростував
Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк спростував інформацію про витік даних 20 мільйонів українців. За його словами, це сталося ще давно.

Про це Ярослав Железняк повідомив у Telegram у неділю, 21 вересня.

Витік даних 20 мільйонів українців

Нардеп зауважив, що цей витік даних стався давно. 

"Відверто, то слабо розумію в чому тут така новина у колеги — це старий злив, з старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків", — зазначив він.

Железняк пояснив, що це інформація вже давно злитої бази. За його словами, нічого нового немає.

null
Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 вересня нардеп Федієнко поширив інформацію, що в мережу злили файл з даними понад 20 мільйонів громадян України.

Раніше Верховна Рада підтримала створення в Україні Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Ярослав Железняк українці Україна нардепи Дія інформація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
