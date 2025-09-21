Витік даних 20 мільйонів українців — Железняк спростував

Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк спростував інформацію про витік даних 20 мільйонів українців. За його словами, це сталося ще давно.

Про це Ярослав Железняк повідомив у Telegram у неділю, 21 вересня.

Реклама

Читайте також:

Витік даних 20 мільйонів українців

Нардеп зауважив, що цей витік даних стався давно.

"Відверто, то слабо розумію в чому тут така новина у колеги — це старий злив, з старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків", — зазначив він.

Железняк пояснив, що це інформація вже давно злитої бази. За його словами, нічого нового немає.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 вересня нардеп Федієнко поширив інформацію, що в мережу злили файл з даними понад 20 мільйонів громадян України.

Раніше Верховна Рада підтримала створення в Україні Єдиного державного реєстру військовослужбовців.