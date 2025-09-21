Утечка данных 20 миллионов украинцев — Железняк опроверг

Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк опроверг информацию об утечке данных 20 миллионов украинцев. По его словам, это произошло еще давно.

Об этом Ярослав Железняк сообщил в Telegram в воскресенье, 21 сентября.

Нардеп отметил, что эта утечка данных произошла давно.

"Откровенно, то слабо понимаю в чем здесь такая новость у коллеги — это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк", — отметил он.

Железняк объяснил, что это информация уже давно слитой базы. По его словам, ничего нового нет.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, 21 сентября нардеп Федиенко распространил информацию, что в сеть слили файл с данными более 20 миллионов граждан Украины.

Ранее Верховная Рада поддержала создание в Украине Единого государственного реестра военнослужащих.