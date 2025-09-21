Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Железняк опроверг утечку информации об украинцах — что известно

Железняк опроверг утечку информации об украинцах — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 10:35
Утечка данных 20 миллионов украинцев — Железняк опроверг
Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк опроверг информацию об утечке данных 20 миллионов украинцев. По его словам, это произошло еще давно.

Об этом Ярослав Железняк сообщил в Telegram в воскресенье, 21 сентября.

Реклама
Читайте также:

Утечка данных 20 миллионов украинцев

Нардеп отметил, что эта утечка данных произошла давно.

"Откровенно, то слабо понимаю в чем здесь такая новость у коллеги — это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк", — отметил он.

Железняк объяснил, что это информация уже давно слитой базы. По его словам, ничего нового нет.

null
Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, 21 сентября нардеп Федиенко распространил информацию, что в сеть слили файл с данными более 20 миллионов граждан Украины.

Ранее Верховная Рада поддержала создание в Украине Единого государственного реестра военнослужащих.

Ярослав Железняк украинцы Украина нардепы Дія информация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации