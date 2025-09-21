Мінцифра спростувала витік даних із Дії: файли виявилися підробкою

Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Міністерство цифрової трансформації спростувало повідомлення про нібито витік даних із застосунку Дія. У відомстві заявили, що поширені файли є підробкою і мають на меті дискредитувати державний сервіс.

Про це повідомила Мінцифра в офіційному Telegram-каналі у неділю, 21 вересня.

Мінцифра про ситуацію зі "зливом" персональних даних

У міністерстві пояснили, що після повідомлень про "злив" даних команда провела власне розслідування. Встановлено, що оприлюднені файли не походять із системи Дія та не є результатом її зламу. Насправді йдеться про суміш старих витоків з комерційних баз, які були вручну відредаговані для створення ілюзії нового масового зливу.

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли фальсифікація та не походять із систем Дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку", — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Віталій Балашов.

Фактично, це спростовує інформацію від народного депутата Олександра Федієнка про те, що у мережі опинився файл із персональними даними понад 20 мільйонів українських громадян, зібраними із різних фінансових установ та державних реєстрів.

У Мінцифрі наголосили, що поширення таких підробок є цілеспрямованою атакою на державний сервіс і спробою підірвати довіру до цифрових послуг. Відомство підкреслює, що Дія не зберігає персональних даних громадян, адже система працює за принципом data-in-transit. Інформація підтягується з державних реєстрів лише в момент запиту і не накопичується у застосунку. Також чиновники нагадали, що у березні 2024 року було оприлюднено код Дії у відкритому доступі. Це підтверджує, що в системі немає прихованих баз із даними громадян.

Нагадаємо, що нардеп Олександр Федієнко повідомив про виявлений файл під назвою diia_users_db_2025.zip із персональними даними понад 20 мільйонів громадян України.

Раніше ми також інформували, що народний депутат Ярослав Железняк теж спростував це повідомлення про новий витік даних. За його словами, інформація, яка поширюється, стосується давніх зливів.