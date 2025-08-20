Видео
Главная Новости дня Минобразования раскрыло, когда начнется и закончится учебный год

Минобразования раскрыло, когда начнется и закончится учебный год

Дата публикации 20 августа 2025 19:18
Какие сроки учебного года - данные Минобразования
Ученики в школе. Иллюстративное фото: УНИАН

Правительство утвердило постановление, которое устанавливает сроки проведения учебного года в учреждениях общего среднего образования Украины. Согласно документу, учебный год 2025/2026 начнется 1 сентября 2025 года и завершится 30 июня 2026 года.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Читайте также:

Какие сроки учебного года

Как сообщает ведомство, 30 июня является крайней датой окончания учебного года. В то же время конкретную структуру учебного года, включая фактические даты завершения занятий и начала каникул, устанавливает педагогический совет каждого учебного заведения.

Даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях. Когда будет завершение обучения и каникулы, решает  педагогический совет, учитывая:

  • учебную нагрузку;
  • ситуацию с безопасностью в регионе;
  • потребности и состояние учеников и учениц;
  • готовность педагогов.

По словам пресс-службы, учебное заведение может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне или же организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии. Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины отменило приказ, касающийся дистанционного обучения в школах. А из приказа №1115 изъяли отдельные нормы по минимальной наполняемости дистанционных классов и обучения детей ВПО.

Кроме того, МОН утвердило обновленный перечень средств обучения на предмете "Защита Украины" — детей будут учить управлению FPV-дронами.

образование школы учеба Украина Минобразования
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
