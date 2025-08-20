Какие сроки учебного года - данные Минобразования

Минобразования раскрыло, когда начнется и закончится учебный год
Правительство утвердило постановление, которое устанавливает сроки проведения учебного года в учреждениях общего среднего образования Украины. Согласно документу, учебный год 2025/2026 начнется 1 сентября 2025 года и завершится 30 июня 2026 года.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Какие сроки учебного года
Как сообщает ведомство, 30 июня является крайней датой окончания учебного года. В то же время конкретную структуру учебного года, включая фактические даты завершения занятий и начала каникул, устанавливает педагогический совет каждого учебного заведения.
Даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях. Когда будет завершение обучения и каникулы, решает педагогический совет, учитывая:
- учебную нагрузку;
- ситуацию с безопасностью в регионе;
- потребности и состояние учеников и учениц;
- готовность педагогов.
По словам пресс-службы, учебное заведение может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне или же организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии. Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины отменило приказ, касающийся дистанционного обучения в школах. А из приказа №1115 изъяли отдельные нормы по минимальной наполняемости дистанционных классов и обучения детей ВПО.
Кроме того, МОН утвердило обновленный перечень средств обучения на предмете "Защита Украины" — детей будут учить управлению FPV-дронами.
