Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міносвіти розкрило, коли почнеться та закінчиться навчальний рік

Міносвіти розкрило, коли почнеться та закінчиться навчальний рік

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 19:18
Які терміни навчального року - дані Міносвіти
Учні в школі. Ілюстративне фото: УНІАН

Уряд затвердив постанову, яка встановлює строки проведення навчального року у закладах загальної середньої освіти України. Згідно з документом, навчальний рік 2025/2026 розпочнеться 1 вересня 2025 року і завершиться 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Реклама
Читайте також:

Які терміни навчального року

Як повідомляє відомство, 30 червня є крайньою датою закінчення навчального року. Водночас конкретну структуру навчального року, включно з фактичними датами завершення занять та початку канікул, встановлює педагогічна рада кожного закладу освіти.

Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти. Коли буде завершення навчання і канікули, ухвалює педагогічна рада, враховуючи:

  • навчальне навантаження;
  • безпекову ситуацію в регіоні;
  • потреби та стан учнів і учениць;
  • готовність педагогів і педагогинь.

За словами пресслужби, заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і  продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України скасувало наказ, який стосується дистанційного навчання у школах. А з наказу №1115 вилучили окремі норми щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів та навчання дітей ВПО.

Крім того, МОН затвердило оновлений перелік засобів навчання на предметі "Захист України" — дітей вчитимуть керуванню FPV-дронами.

освіта школи навчання Україна Міносвіти
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації