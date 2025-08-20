Які терміни навчального року - дані Міносвіти

Учні в школі. Ілюстративне фото: УНІАН

Уряд затвердив постанову, яка встановлює строки проведення навчального року у закладах загальної середньої освіти України. Згідно з документом, навчальний рік 2025/2026 розпочнеться 1 вересня 2025 року і завершиться 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Реклама

Читайте також:

Які терміни навчального року

Як повідомляє відомство, 30 червня є крайньою датою закінчення навчального року. Водночас конкретну структуру навчального року, включно з фактичними датами завершення занять та початку канікул, встановлює педагогічна рада кожного закладу освіти.

Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти. Коли буде завершення навчання і канікули, ухвалює педагогічна рада, враховуючи:

навчальне навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби та стан учнів і учениць;

готовність педагогів і педагогинь.

За словами пресслужби, заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України скасувало наказ, який стосується дистанційного навчання у школах. А з наказу №1115 вилучили окремі норми щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів та навчання дітей ВПО.

Крім того, МОН затвердило оновлений перелік засобів навчання на предметі "Захист України" — дітей вчитимуть керуванню FPV-дронами.