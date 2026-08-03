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Главная Новости дня Минобороны усилит защиту воздушного пространства Украины

Минобороны усилит защиту воздушного пространства Украины

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 01:15
В Минобороны объявили об усилении защиты воздушного пространства над Украиной
Евгений Хмара встретился с представителями Военно-воздушных сил. Фото: Министерство обороны Украины

В воскресенье, 2 августа, исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара посетил подразделения авиации и противовоздушной обороны Воздушных Сил. Он пообщался с пилотами, экипажами, инженерами, техниками и ознакомился с работой командных пунктов. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала защита неба.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщает Новини.LIVE.

В Украине усилят защиту неба
Скриншот сообщения Министерства обороны Украины

Встреча Евгения Хмары с представителями Воздушных Сил

"Обсудили насущные вопросы: максимальная готовность к отражению воздушных атак, обеспечение боеприпасами, развитие дронов-перехватчиков и других решений для защиты неба", — подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны Украины.

В планах Евгения Хмары — увеличить поставки решений, которые уже доказали свою эффективность. Также будет продолжено сотрудничество с партнерами, чтобы Украина получала больше современной техники для защиты от воздушных угроз.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью Евгения Хмары американской блогерше Лоре Лумер сообщал, что временный министр обороны хочет завершить войну, пока его дети не достигли призывного возраста. Сейчас сыновьям чиновника 9 и 11 лет. Он подчеркнул, что дети должны строить будущее Украины, а не участвовать в войне.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на распоряжение Кабмина сообщало, что Евгений Хмара официально стал исполняющим обязанности министра обороны Украины. Ранее он был временным руководителем Центра специальных операций «Альфа» СБУ и исполняющим обязанности главы СБУ. Распоряжение о назначении вступило в силу 20 июля.

Минобороны воздух Евгений Хмара
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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