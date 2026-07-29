Хмара рассказал, когда он хочет положить конец войне в Украине ради своих сыновей

Евгений Хмара. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что его личной целью является завершение войны до того момента, когда его сыновья достигнут призывного возраста. По его словам, дети должны строить будущее Украины, а не участвовать в войне.

Об этом Евгений Хмара сказал в интервью журналистке Лоре Лумер, передает Новини.LIVE.

Хмара рассказал о личной мотивации

По словам исполняющего обязанности министра обороны, его двум сыновьям сейчас 9 и 11 лет, и он стремится сделать все возможное, чтобы они не были вынуждены воевать.

"Хочу завершить войну до того, как мои сыновья достигнут призывного возраста. Чтобы они строили Украину, а не воевали за нее", — сказал Хмара.

Он подчеркнул, что именно таким видит будущее следующего поколения украинцев — с возможностью развивать страну в мирных условиях, а не защищать ее с оружием в руках.

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Лора Лумер и Евгений Хмара. Фото: Laura Loomer/X

Новини.LIVE сообщали, что Евгений Хмара с понедельника, 20 июля, официально вступил в должность исполняющего обязанности министра обороны Украины. Ранее он возглавлял Центр специальных операций "Альфа" СБУ, а также временно исполнял обязанности руководителя Службы безопасности Украины.

Новини.LIVE писали, что премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что вместе с Евгением Хмарой провел переговоры с вице-президентом Raytheon, ответственным за направление сухопутной и противовоздушной обороны, а также с руководителем Raytheon Украина. В ходе встречи стороны обсудили возможность скорейшего увеличения поставок ракет для комплексов Patriot, расширения их производства и дальнейшего укрепления украинского оборонно-промышленного комплекса.