Хмара розповів, коли хоче завершити війну в Україні заради синів

Євген Хмара. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара заявив, що його особистою метою є завершення війни до того часу, коли його сини досягнуть призовного віку. За його словами, діти мають будувати майбутнє України, а не брати участь у війні.

Про це Євген Хмара сказав в інтерв'ю журналістці Лорі Лумер, передає Новини.LIVE.

Хмара розповів про особисту мотивацію

За словами виконувача обов'язків міністра оборони, його двом синам зараз 9 і 11 років, і він прагне зробити все можливе, щоб вони не були змушені воювати.

"Хочу завершити війну до того, як мої сини досягнуть призовного віку. Щоб вони будували Україну, а не воювали за неї", — сказав Хмара.

Він наголосив, що саме таким бачить майбутнє наступного покоління українців — із можливістю розвивати країну в мирних умовах, а не захищати її зі зброєю в руках.

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Лора Лумер і Євген Хмара. Фото: Laura Loomer/X

Новини.LIVE писали, що Євген Хмара з понеділка, 20 липня, офіційно обійняв посаду виконувача обов’язків міністра оборони України. Раніше він очолював Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ, а також тимчасово виконував обов’язки керівника Служби безпеки України.

Новини.LIVE інформували, що прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що разом із Євгенієм Хмарою провів переговори з віцепрезидентом Raytheon, відповідальним за напрям сухопутної та протиповітряної оборони, а також керівником Raytheon Україна. Під час зустрічі сторони обговорили можливість швидкого збільшення постачання ракет для комплексів Patriot, розширення їхнього виробництва та подальше зміцнення українського оборонно-промислового комплексу.