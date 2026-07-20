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Головна Новини дня Хмара офіційно став виконувачем обовʼязків глави Міноборони

Хмара офіційно став виконувачем обовʼязків глави Міноборони

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Дата публікації: 20 липня 2026 21:05
Євген Хмара 20 липня став в.о. міністра оборони України
Євген Хмара. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Євген Хмара з понеділка, 20 липня, офіційно став виконувачем обов’язків міністра оборони. Йдеться про колишнього начальника Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ та т.в.о очільника СБУ.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, передає Новини.LIVE.

Хмара став виконувачем обов’язків міністра оборони

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра оборони України на заступника Міністра оборони України Хмару Євгенія Леонідовича", — йдеться у розпорядженні.

Документ набрав чинності з 20 липня.

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Розпорядження Кабміну. Фото: скриншот

Новини.LIVE детально розповідали, що відомо про Євгена Хмару. Зокрема, на початку великої війни він брав участь в обороні Києва та звільненні населених пунктів Київщини.

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Кабінет міністрів Міноборони Євгеній Хмара
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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