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Хмара официально стал исполняющим обязанности главы Минобороны

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Дата публикации 20 июля 2026 21:05
Евгений Хмара 20 июля стал и.о. министра обороны Украины
Евгений Хмара. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Евгений Хмара с понедельника, 20 июля, официально стал исполняющим обязанности министра обороны. Речь идет о бывшем начальнике Центра специальных операций "Альфа" СБУ и и.о. главы СБУ.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, передает Новини.LIVE.

Хмара стал исполняющим обязанности министра обороны

"Возложить временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны Украины Хмару Евгения Леонидовича", — говорится в распоряжении.

Документ вступил в силу с 20 июля.

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Распоряжение Кабмина. Фото: скриншот

Новини.LIVE подробно рассказывали, что известно о Евгении Хмаре. В частности, в начале большой войны он участвовал в обороне Киева и освобождении населенных пунктов Киевской области.

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Ранее советник президента Дмитрий Литвин рассказал, что у Хмары в Минобороны будет такой же объем задач, который ранее выполнял экс-министр Михаил Федоров.

Кабинет министров Минобороны Евгений Хмара
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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