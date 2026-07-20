Евгений Хмара 20 июля стал и.о. министра обороны Украины

Хмара официально стал исполняющим обязанности главы Минобороны
Евгений Хмара с понедельника, 20 июля, официально стал исполняющим обязанности министра обороны. Речь идет о бывшем начальнике Центра специальных операций "Альфа" СБУ и и.о. главы СБУ.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина, передает Новини.LIVE.
Хмара стал исполняющим обязанности министра обороны
"Возложить временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны Украины Хмару Евгения Леонидовича", — говорится в распоряжении.
Документ вступил в силу с 20 июля.
Новини.LIVE подробно рассказывали, что известно о Евгении Хмаре. В частности, в начале большой войны он участвовал в обороне Киева и освобождении населенных пунктов Киевской области.
Ранее советник президента Дмитрий Литвин рассказал, что у Хмары в Минобороны будет такой же объем задач, который ранее выполнял экс-министр Михаил Федоров.