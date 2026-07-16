Евгений Хмара: что известно о кандидате на пост министра обороны Украины

Евгений Хмара. Фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после завершения необходимых юридических процедур планирует представить Верховной Раде кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. В настоящее время Евгений Хмара занимает должность генерал-майора Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что известно о Евгении Хмаре

С 2011 года Хмара проходит службу в Центре специальных операций "А" ("Альфа"), а в 2023 году возглавил подразделение. В начале полномасштабного вторжения России офицер принимал участие в обороне столицы и освобождении населенных пунктов Киевской области. После этого выполнял боевые задачи на Донецком направлении.

За годы службы Хмара был награжден орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, орденом "За мужество" III степени, а также знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг". В СБУ отмечают, что под руководством Хмары спецподразделение "Альфа" проводит операции как непосредственно на линии фронта, так и в глубоком тылу российских войск.

Хмара — один из тех, кто был вовлечен в операцию по освобождению острова Змеиный летом 2022 года. Сам он называл ее "одной из знаковых побед над врагом" в военном, экономическом и психологическом аспектах.

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"Для бойцов Центра спецопераций "А" СБУ было честью участвовать в этой спецоперации и достойно реализовать ее", – отмечал Хмара в июне 2023 года.

Он также отметил, что операцию по освобождению украинского острова в Черном море готовили тщательно. В частности, командование собирало информацию и отрабатывало детали на макете острова.

Во время выполнения этой операции погибли два спецназовца, которым посмертно было присвоено звание Героев Украины.

"Это пример чрезвычайной самоотверженности украинских военных, готовых выполнить задачу любой сложности ради победы. Даже ценой своей жизни. Мы должны ценить те усилия, которые приложили ребята. Должны помнить имена наших павших Героев", - отмечал Хмара в 2023 году.

В то же время для назначения Евгения Хмары министром обороны необходимо пройти предусмотренные законом процедуры. Поскольку в настоящее время он является действующим военнослужащим, сначала должен быть изменен его служебный статус. Только после этого Президент сможет официально представить его кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. После завершения всех необходимых юридических процедур глава государства планирует обратиться в Верховную Раду с вопросом о его назначении на эту должность.

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