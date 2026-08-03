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Міноборони посилить захист повітряного простору України

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 01:15
У Міноборони анонсували посилення захисту неба над Україною
Євген Хмара зустрівся із представниками Повітряних Сил. Фото: Міністерство оборони України

У неділю, 2 серпня, виконуючий обов'язки міністра оборони України Євген Хмара відвідав підрозділи авіації та протиповітряної оборони Повітряних Сил. Він поспілкувався з пілотами, екіпажами, інженерами, техніками та ознайомився з роботою командних пунктів. Одним із ключових питань обговорення став захист неба.

Про це з посиланням на Міністерство оборони України передає Новини.LIVE.

В Україні посилить захист неба
Скриншот повідомлення Міністерства оборони України

Зустріч Євгена Хмари із представниками Повітряних Сил 

"Обговорили нагальні питання: максимальна готовність до відбиття повітряних атак, забезпечення боєприпасами, розвиток дронів-перехоплювачів та інших рішень для захисту неба", — наголосив виконуючий обов'язки міністра оборони України

У планах Євгена Хмари збільшувати постачання рішень, які вже довели свою ефективність. Також продовжать співпрацю із партнерами, аби Україна отримувала більше сучасної техніки для захисту від повітряних загроз.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Євгена Хмари американській блогерці Лорі Лумер повідомляв, що тимчасовий Міноборони хоче завершити війну, доки його діти не досягли призовного віку. Зараз синам посадовця 9 і 11 років. Він наголосив, що діти мають будувати майбутнє України, а не брати участь у війні.

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Також Новини.LIVE з посиланням на розпорядження Кабміну писав, що Євген Хмара офіційно став виконуючим обов'язки міністра оборони України. Раніше він був тимчасовим очільником Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ і виконуючим обов'язки очільника СБУ. Розпорядження про призначення набуло чинності 20 липня.

Міноборони повітря Євгеній Хмара
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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