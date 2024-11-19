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Минобороны сохранило земельный участок ВСУ стоимостью 32 млн грн

19 ноября 2024 13:24
Виктория Козырь - редактор
Минобороны предотвратило потерю земли Сил обороны на сумму более 32 млн грн
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Виктория Козырь - редактор

Министерство обороны Украины предотвратило потерю земельного участка Сил обороны. Его стоимость более 32 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 19 ноября.

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Служба внутреннего аудита Министерства обороны обнаружила земельный участок, который находился в пользовании Сил обороны, но не имел надлежащей документации, при этом на нем была осуществлена самовольная застройка. Благодаря проверке удалось обеспечить сохранение земель за государством.

Выявлены нарушения, недостатки и риски в управлении ресурсами на сумму более 80 млн грн.

"Своевременная идентификация и исследование риска позволит оформить необходимую документацию и обеспечить использование земель обороны для удовлетворения насущных потребностей ВСУ", — отметил директор Департамента внутреннего аудита Минобороны полковник Александр Титковский.

Также по итогам проверки было обеспечено возмещение и устранение нарушений на сумму более 30 млн грн.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в Украине будет введена новая должность — военного омбудсмена, который будет отвечать за решение потребностей военнослужащих.

Ранее Умеров сообщил, что Украина добилась успеха в масштабировании серийного производства усовершенствованных ракет "Нептун".

Минобороны земля ВСУ деньги строительство

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