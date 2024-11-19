Міноборони запобігло втраті землі Сил оборони на суму понад 32 млн грн

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністерство оборони України запобігло втраті земельної ділянки Сил оборони. Її вартість понад 32 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 19 листопада.

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Збереження земельної ділянки Сил оборони

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони виявила земельну ділянку, яка перебувала у користуванні Сил оборони, але не мала належної документації, при цьому на ній була здійснена самовільна забудова. Завдяки перевірці вдалося забезпечити збереження земель за державою.

Виявлено порушення, недоліки та ризики в управлінні ресурсами на суму понад 80 млн грн.

"Своєчасна ідентифікація та дослідження ризику дозволить оформити необхідну документацію та забезпечити використання земель оборони для задоволення нагальних потреб ЗСУ", — зазначив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський.

Також за підсумками перевірки було забезпечено відшкодування та усунення порушень на суму понад 30 млн грн.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що в Україні буде введено нову посаду — військового омбудсмена, який відповідатиме за вирішення потреб військовослужбовців.

Раніше Умєров повідомив, що Україна досягла успіху у масштабуванні серійного виробництва вдосконалених ракет "Нептун".