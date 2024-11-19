Міноборони запобігло втраті землі Сил оборони на суму понад 32 млн грн

Міноборони зберегло земельну ділянку ЗСУ вартістю 32 млн грн
Міністерство оборони України запобігло втраті земельної ділянки Сил оборони. Її вартість понад 32 мільйони гривень.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 19 листопада.
Збереження земельної ділянки Сил оборони
Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони виявила земельну ділянку, яка перебувала у користуванні Сил оборони, але не мала належної документації, при цьому на ній була здійснена самовільна забудова. Завдяки перевірці вдалося забезпечити збереження земель за державою.
Виявлено порушення, недоліки та ризики в управлінні ресурсами на суму понад 80 млн грн.
"Своєчасна ідентифікація та дослідження ризику дозволить оформити необхідну документацію та забезпечити використання земель оборони для задоволення нагальних потреб ЗСУ", — зазначив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський.
Також за підсумками перевірки було забезпечено відшкодування та усунення порушень на суму понад 30 млн грн.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що в Україні буде введено нову посаду — військового омбудсмена, який відповідатиме за вирішення потреб військовослужбовців.
Раніше Умєров повідомив, що Україна досягла успіху у масштабуванні серійного виробництва вдосконалених ракет "Нептун".
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