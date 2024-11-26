Министерство юстиции США просит закрыть дело против Трампа о вмешательстве в выборы

Дональд Трамп. Фото: Associated Press

В понедельник, 25 ноября, спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал ходатайство о закрытии федерального дела против избранного президента Америки Дональда Трампа. Речь идет о попытке влияния на результаты президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает ABC News.

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В своем обращении к федеральной судье Тане Чуткан специальный прокурор сослался на политику Министерства юстиции США, согласно которой действующих президентов не преследуют за федеральные уголовные преступления.

"Министерство и страна никогда не сталкивались с такой ситуацией, когда федеральный обвинительный акт против частного лица был возвращен большим жюри, а уголовное преследование уже ведется, когда обвиняемый избран президентом", — подчеркнул Смит.

Он подчеркнул, что после проведения внутренних обсуждений Министерство юстиции пришло к выводу, что установленный ранее принцип непривлечения к уголовной ответственности действующих глав государства распространяется и на данный случай. Таким образом, судебное преследование необходимо приостановить еще до завершения инаугурации обвиняемого.

Отметим, что рассматриваемое дело касается обвинений в адрес Дональда Трампа, связанных с его предполагаемыми попытками вмешаться в результаты президентских выборов 2020 года, где победу одержал кандидат от Демократической партии и пока еще действующий президент США Джо Байден. В начале месяца судья Таня Чуткан временно приостановила судебный процесс, предоставив специальному прокурору дополнительное время для оценки возможности привлечения Трампа к ответственности.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп подал ряд исков против критикующих его СМИ. Среди них ведущие американские издания The New York Times и CBS.

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