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Мін'юст США просить закрити справу проти Трампа — про що йде мова

26 листопада 2024 04:08
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Міністерство юстиції США просить закрити справу проти Трампа про втручання у вибори
Дональд Трамп. Фото: Associated Press
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок, 25 листопада, спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав клопотання про закриття федеральної справи проти обраного президента Америки Дональда Трампа. Мова йде про спробу впливу на результати президентських виборів 2020 року.

Про це повідомляє ABC News.

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Що відомо

У своєму зверненні до федеральної судді Тетяни Чуткан спеціальний прокурор послався на політику Міністерства юстиції США, згідно з якою чинних президентів не переслідують за федеральні кримінальні злочини.

"Міністерство і країна ніколи не стикалися з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи було повернено великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинуваченого обрано президентом", — наголосив Сміт.

Він наголосив, що після проведення внутрішніх обговорень Міністерство юстиції дійшло висновку, що встановлений раніше принцип непритягнення до кримінальної відповідальності чинних глав держави поширюється і на цей випадок. Таким чином, судове переслідування слід призупинити ще до завершення інавгурації обвинуваченого.

Зазначимо, що справа, що розглядається, стосується звинувачень на адресу Дональда Трампа, пов'язаних з його ймовірними спробами втрутитися в результати президентських виборів 2020 року, де перемогу здобув кандидат від Демократичної партії і поки що чинний президент США Джо Байден. На початку місяця суддя Таня Чуткан тимчасово призупинила судовий процес, надавши спеціальному прокурору додатковий час для оцінки можливості притягнення Трампа до відповідальності.

Нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп подав ряд позовів проти ЗМІ, що критикують його. Серед них провідні американські видання The New York Times та CBS.

Також ми повідомляли, що дружина Трампа — Меланія — розпочне свій термін на посаді першої леді з порушенням багаторічних традицій. Дружина політика не планує переїжджати до Білого дому.

США суд Дональд Трамп Америка судові рішення вибори у США 2024

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