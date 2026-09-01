Бессент встретился с Силуановым на G20 - Трамп назвал цель визита

Скотт Бессент. Фото: Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент и его российский коллега Антон Силуанов встретились 31 августа на саммите G20 в Эшвилле (Северная Каролина, США), где обсудили мирный план Трампа по Украине, который предусматривает вывод ВСУ из Донбасса. В то же время европейские страны выразили протест из-за решения американкой стороны впервые с начала полномасштабной войны пригласить на саммит российского министра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNBC, The New York Times и другие СМИ.

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Что известно о встрече Бессента и Силуанова на G20

По данным медиа, на полях саммита глава Минфина РФ Антон Силуанов встреnился с министром финансов США Скоттом Бессентом. По данным CNBC, темой их разговора был мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины.

Причем Fox Business уточняет, что речь идет о плане из 28 пунктов, который появился осенью 2025 года. Напомним, что этот документ предусматривает вывод украинской армии из Донбасса, признание Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, сокращение ВСУ до 600 тысяч, юридический отказ Украины от вступления в НАТО и поэтапное снятие санкций с России.

Реакция европейцев

При этом появление Силуанова на встрече G20 стало неприятной неожиданностью для представителей европейских стран, которые немедленно выразили протест. В частности, Германия воспринимает присутствие России как оскорбление для Украины.

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Как пишут СМИ, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль упрекнул своего российского коллегу в связи с вторжением РФ в Украину, призвал прекратить войну, а также раскритиковал администрацию Трампа за приглашение Силуанова.

"Я предпочел бы, чтобы американская сторона четко заявила, что его не следует принимать как обычного гостя", — сказал Клингбайль.

Также известно, что Клингбайль и другие чиновники пригрозили бойкотировать совместное фото министров, если на нем будет представитель РФ. Как итог, Силуанов не принял участие в фотографировании.

Что сказал Трамп

После всех этих событий президент США Дональд Трамп традиционно пообщался с прессой в Овальном кабинете. Один из журналистов его спросил, какая цель была в приглашении представителя России, на что тот сказал, что Вашингтону нравится ладить со всеми.

"Нам нравится ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", — сказал глава Белого дома.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили дальнейшие взаимодействия команд, и визит американских представителей Трампа в Украину.

Также Зеленский рассказал, что диктатор РФ Владимир Путин намерен продолжать войну. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведок Украины и ее партнеров, а также сигналы из России. Он подчеркнул, что сентябрь может многое изменить.