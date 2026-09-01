Бессент зустрівся з Сілуановим на саміті G20 — Трамп назвав мету візиту

Скотт Бессент. Фото: Reuters

Глава Мінфіну США Скотт Бессент та його російський колега Антон Силуанов зустрілися 31 серпня на саміті G20 в Ешвіллі (Північна Кароліна, США), де обговорили мирний план Трампа щодо України, який передбачає виведення ЗСУ з Донбасу. Водночас європейські країни висловили протест через рішення американської сторони вперше з початку повномасштабної війни запросити на саміт російського міністра.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNBC, The New York Times та інші ЗМІ.

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Що відомо про зустріч Бессента та Силуанова на G20

За даними ЗМІ, на полях саміту глава Мінфіну РФ Антон Сілуанов зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. За даними CNBC, темою їхньої розмови був мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України.

Причому Fox Business уточнює, що йдеться про план із 28 пунктів, який з’явився восени 2025 року. Нагадаємо, що цей документ передбачає виведення української армії з Донбасу, визнання Криму, Луганської та Донецької областей як де-факто російських, скорочення ЗСУ до 600 тисяч, юридичну відмову України від вступу до НАТО та поетапне скасування санкцій проти Росії.

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Реакція європейців

При цьому поява Сілуанова на зустрічі G20 стала неприємною несподіванкою для представників європейських країн, які негайно висловили протест. Зокрема, Німеччина сприймає присутність Росії як образу для України.

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Як пишуть ЗМІ, віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль дорікнув своєму російському колезі у зв’язку з вторгненням РФ в Україну, закликав припинити війну, а також розкритикував адміністрацію Трампа за запрошення Силуанова.

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"Я волів би, щоб американська сторона чітко заявила, що його не слід приймати як звичайного гостя", — сказав Клінгбайль.

Також відомо, що Клінгбайль та інші чиновники пригрозили бойкотувати спільне фото міністрів, якщо на ньому буде представник РФ. У підсумку Сілуанов не взяв участі у фотографуванні.

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Що сказав Трамп

Після всіх цих подій президент США Дональд Трамп традиційно поспілкувався з пресою в Овальному кабінеті. Один із журналістів запитав його, з якою метою було запрошено представника Росії, на що той відповів, що Вашингтону подобається ладнати з усіма.

"Нам подобається ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", — сказав глава Білого дому.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони обговорили подальшу взаємодію команд та візит американських представників Трампа до України.

Також Зеленський розповів, що диктатор РФ Володимир Путін має намір продовжувати війну. За його словами, про це свідчать дані розвідок України та її партнерів, а також сигнали з Росії. Він наголосив, що вересень може багато чого змінити.