Пит Хегсет пропустит встречу министров в НАТО — что известно

Министр обороны США Пит Хегсет, вероятно, не примет участия во встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 12 февраля. Вместо него на встречу 32 руководителей оборонных ведомств государств Альянса планируют направить заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби.

Об этом изданию Politico рассказали американский чиновник и европейский дипломат.

Это будет первая министерская встреча НАТО после заявлений президента США Дональда Трампа, которые поставили под сомнение единство Альянса. В частности, он неоднократно допускал возможность силового захвата Гренландии у Дании, что вызвало резкую реакцию в Европе.

Ожидается, что Хегсет пропустит заседание, несмотря на то что в прошлом году он уже вызвал возмущение союзников, резко раскритиковав европейские страны за "недостаточное финансирование обороны". Зато США будет представлять Элбридж Колби — третий по рангу гражданский чиновник Пентагона и близкий соратник вице-президента США Джей Ди Венса.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску предостерегла, что отсутствие Хегсета может иметь негативный сигнал.

"Этот шаг рискует послать еще один сигнал о том, что США не прислушиваются к беспокойствам союзников так внимательно, как следует. Однако есть и положительная сторона — Элбридж Колби лучше всего подходит для того, чтобы объяснить намерения и последствия новой оборонной стратегии США и одновременно услышать позицию союзников", — сказала Лунгеску.

Это уже второй случай подряд, когда высокопоставленный чиновник США пропускает ключевую встречу НАТО. В прошлом месяце госсекретарь Марко Рубио также направил своего заместителя на заседание министров иностранных дел Альянса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия США в НАТО.

А также как сообщалось, Дональд Трамп ввел пошлины против стран Европы и НАТО из-за Гренландии.