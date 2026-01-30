Відео
Україна
Головна Новини дня Міністр оборони США не приїде на важливу зустріч у НАТО

Міністр оборони США не приїде на важливу зустріч у НАТО

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 08:08
Піт Гегсет пропустить зустріч міністрів у НАТО — що відомо
Піт Гегсет. Фото: Reuters

Міністр оборони США Піт Гегсет, ймовірно, не візьме участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 12 лютого. Замість нього на зустріч 32 очільників оборонних відомств держав Альянсу планують направити заступника міністра оборони США з питань політики Елбриджа Колбі.

Про це виданню Politico розповіли американський чиновник і європейський дипломат.

Читайте також:

Гегсет пропустить зустріч міністрів НАТО

Це буде перша міністерська зустріч НАТО після заяв президента США Дональда Трампа, які поставили під сумнів єдність Альянсу. Зокрема, він неодноразово допускав можливість силового захоплення Гренландії у Данії, що викликало різку реакцію в Європі.

Очікується, що Гегсет пропустить засідання, попри те що минулого року він уже викликав обурення союзників, різко розкритикувавши європейські країни за "недостатнє фінансування оборони". Натомість США представлятиме Елбридж Колбі — третій за рангом цивільний посадовець Пентагону та близький соратник віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску застерегла, що відсутність Гегсета може мати негативний сигнал.

"Цей крок ризикує послати ще один сигнал про те, що США не прислухаються до занепокоєнь союзників так уважно, як слід. Проте є і позитивна сторона — Елбридж Колбі найкраще підходить для того, щоб пояснити наміри та наслідки нової оборонної стратегії США і водночас почути позицію союзників", — сказала Лунгеску.

Це вже другий випадок поспіль, коли високопосадовець США пропускає ключову зустріч НАТО. Минулого місяця держсекретар Марко Рубіо також направив свого заступника на засідання міністрів закордонних справ Альянсу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості участі США в НАТО.

А також як повідомлялося, Дональд Трамп ввів мита проти країн Європи та НАТО через Гренландію.

США НАТО Пентагон зустріч Піт Гегсет
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
