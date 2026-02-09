Три области обесточены из-за российских обстрелов — детали от Минэнерго

Работник Укрэнерго. Фото: Facebook/minenergoUkraine

В Украине обесточены три области из-за российских ударов по энергетике. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Как отметил Некрасов, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в трех областях:

Сумской;

Днепропетровской;

Харьковской областях.

В то же время продолжается ликвидация последствий двух массированных атак, которые произошли на прошлой неделе. Энергетики прилагают все усилия, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование.

"Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", — заявил Некрасов.

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии. В некоторых областях применены аварийные обесточивания.

Напомним, ранее мы писали о том, что минувшей ночью россияне атаковали Волынскую область. Удар был по энергообъекту.

Также мы рассказывали о том, что Бурштынская ТЭЦ возобновила работу, однако система работает не на полную мощность.