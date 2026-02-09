Три області знеструмлені через російські обстріли — деталі від Міненерго

Працівник Укренерго. Фото: Facebook/minenergoUkraine

В Україні знеструмлено три області через російські удари по енергетиці. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України

Як зазначив Некрасов, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частково знеструмлені споживачі у трьох областях:

Сумській;

Дніпропетровській;

Харківській областях.

Водночас триває ліквідація наслідків двох масованих атак, які сталися минулого тижня. Енергетики докладають усіх зусиль, аби відремонтувати пошкоджене обладнання.

"Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", — заявив Некрасов.

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії. В деяких областях застосовані аварійні знеструмлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що минулої ночі росіяни атакували Волинську область. Удар був по енергооб'єкті.

Також ми розповідали про те, що Бурштинська ТЕЦ відновила роботу, однак система працює не на повну потужність.