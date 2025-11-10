Светлана Гринчук заявила, что Украина укрепляет ядерную безопасность

Светлана Гринчук. Фото: Facebook Светланы Гринчук

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что компания "Энергоатом" сосредоточила усилия на защите критических элементов атомных станций, а не подстанций. По ее словам, часть таких объектов уже готова на 100%, другие — примерно на 80%. Завершить все работы планируют в течение месяца.

Об этом Гринчук сообщила на брифинге в понедельник, 10 ноября.

"Энергоатом защищает именно критические элементы на атомных станциях. Половина из них уже готова полностью, другие — почти завершены. Мы ожидаем, что все работы будут завершены в течение ближайшего месяца", — отметила министр.

Она напомнила, что еще в 2023 году были определены ключевые объекты, которые нуждаются в защите. С тех пор перечень постоянно обновляется: к уже укрепленным элементам добавляются новые.

Из-за изменения тактики врага и усиления атак сроки выполнения работ пересмотрели и значительно ускорили. В частности, с конца лета в перечень защищенных объектов добавлено еще около сотни новых позиций. Все работы, по словам Гринчук, ведутся в соответствии с обновленным планом.

Напомним, что министр энергетики Украины Светлана Гринчук высказалась по расследованию возможных коррупционных схем в сфере энергетики и строительства защитных сооружений. Она отметила, что все вопросы, связанные с возможными нарушениями, относятся к компетенции правоохранительных органов.

Кроме того, стало известно, что Министерство энергетики Украины продолжает усиливать готовность энергосистемы к возможным вражеским атакам. В ведомстве отмечают, что количество ремонтных бригад существенно возросло, а запасы необходимого оборудования пополнены.