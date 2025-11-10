Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міненерго оновило план безпеки АЕС — коли завершуються роботи

Міненерго оновило план безпеки АЕС — коли завершуються роботи

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 23:09
Оновлено: 23:34
Світлана Гринчук заявила, що Україна зміцнює ядерну безпеку
Світлана Гринчук. Фото: Facebook Світлани Гринчук

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що компанія "Енергоатом" зосередила зусилля на захисті критичних елементів атомних станцій, а не підстанцій. За її словами, частина таких об’єктів уже готова на 100%, інші — приблизно на 80%. Завершити всі роботи планують протягом місяця.

Про це Гринчук повідомила на брифінгу у понеділок, 10 листопада.

Реклама
Читайте також:

Україна зміцнює ядерну безпеку

"Енергоатом захищає саме критичні елементи на атомних станціях. Половина з них уже готова повністю, інші — майже завершені. Ми очікуємо, що всі роботи будуть завершені впродовж найближчого місяця", — зазначила міністерка.

Вона нагадала, що ще у 2023 році було визначено ключові об’єкти, які потребують захисту. З того часу перелік постійно оновлюється: до вже укріплених елементів додаються нові.

Через зміну тактики ворога та посилення атак строки виконання робіт переглянули та значно пришвидшили. Зокрема, з кінця літа до переліку захищених об’єктів додано ще близько сотні нових позицій. Усі роботи, за словами Гринчук, ведуться відповідно до оновленого плану.

Нагадаємо, що міністерка енергетики України Світлана Гринчук висловилася щодо розслідування можливих корупційних схем у сфері енергетики та будівництва захисних споруд. Вона наголосила, що всі питання, пов’язані з можливими порушеннями, належать до компетенції правоохоронних органів.

Крім того, стало відомо, що Міністерство енергетики України продовжує посилювати готовність енергосистеми до можливих ворожих атак. У відомстві зазначають, що кількість ремонтних бригад суттєво зросла, а запаси необхідного обладнання поповнено.

Міненерго АЕС Енергоатом ядерна небезпека Світлана Гринчук
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації