Світлана Гринчук заявила, що Україна зміцнює ядерну безпеку

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що компанія "Енергоатом" зосередила зусилля на захисті критичних елементів атомних станцій, а не підстанцій. За її словами, частина таких об’єктів уже готова на 100%, інші — приблизно на 80%. Завершити всі роботи планують протягом місяця.

Про це Гринчук повідомила на брифінгу у понеділок, 10 листопада.

"Енергоатом захищає саме критичні елементи на атомних станціях. Половина з них уже готова повністю, інші — майже завершені. Ми очікуємо, що всі роботи будуть завершені впродовж найближчого місяця", — зазначила міністерка.

Вона нагадала, що ще у 2023 році було визначено ключові об’єкти, які потребують захисту. З того часу перелік постійно оновлюється: до вже укріплених елементів додаються нові.

Через зміну тактики ворога та посилення атак строки виконання робіт переглянули та значно пришвидшили. Зокрема, з кінця літа до переліку захищених об’єктів додано ще близько сотні нових позицій. Усі роботи, за словами Гринчук, ведуться відповідно до оновленого плану.

Нагадаємо, що міністерка енергетики України Світлана Гринчук висловилася щодо розслідування можливих корупційних схем у сфері енергетики та будівництва захисних споруд. Вона наголосила, що всі питання, пов’язані з можливими порушеннями, належать до компетенції правоохоронних органів.

Крім того, стало відомо, що Міністерство енергетики України продовжує посилювати готовність енергосистеми до можливих ворожих атак. У відомстві зазначають, що кількість ремонтних бригад суттєво зросла, а запаси необхідного обладнання поповнено.