Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Минэнерго: из-за атак РФ семь областей Украины частично без света

Минэнерго: из-за атак РФ семь областей Украины частично без света

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 14:19
Женщина читает новости во время отключений света после атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Из-за атаки российских войск по энергетической инфраструктуре часть потребителей осталась без электроснабжения в нескольких областях Украины. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики Украины в понедельник, 30 марта.

Из-за вражеских обстрелов семь регионов Украины без света

По состоянию на утро 30 марта, из-за боевых действий и ударов по объектам энергетической системы, жители отдельных регионов остаются без света. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Хмельницкая, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В Минэнерго отмечают, что коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение. Они действуют в усиленном режиме, проверяют оборудование и ликвидируют повреждения, вызванные обстрелами.

В целом сегодня масштабных ограничений электроснабжения не прогнозируется, однако потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок.

Читайте также:
null
Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 29 марта в результате атаки РФ на Хмельницкую область были перебои с электроснабжением. Однако впоследствии энергетики запитали всех пользователей. Прошло без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что для подготовки к зиме в Украине планируют усилить защиту 245 объектов критической инфраструктуры в регионах, не граничащих с фронтом. На реализацию планов устойчивости регионов правительство выделило 9,2 миллиарда гривен в рамках второго транша финансирования.

Минэнерго отключения света обстрел Одессы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации