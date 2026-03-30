Минэнерго: из-за атак РФ семь областей Украины частично без света

Женщина читает новости во время отключений света после атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Из-за атаки российских войск по энергетической инфраструктуре часть потребителей осталась без электроснабжения в нескольких областях Украины. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики Украины в понедельник, 30 марта.

По состоянию на утро 30 марта, из-за боевых действий и ударов по объектам энергетической системы, жители отдельных регионов остаются без света. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Хмельницкая, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В Минэнерго отмечают, что коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение. Они действуют в усиленном режиме, проверяют оборудование и ликвидируют повреждения, вызванные обстрелами.

В целом сегодня масштабных ограничений электроснабжения не прогнозируется, однако потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок.

Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 29 марта в результате атаки РФ на Хмельницкую область были перебои с электроснабжением. Однако впоследствии энергетики запитали всех пользователей. Прошло без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что для подготовки к зиме в Украине планируют усилить защиту 245 объектов критической инфраструктуры в регионах, не граничащих с фронтом. На реализацию планов устойчивости регионов правительство выделило 9,2 миллиарда гривен в рамках второго транша финансирования.