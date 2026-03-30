Міненерго: через атаки РФ сім областей України частково без світла

Жінка читає новини під час відключень світла після атак РФ. Ілюстративне фото

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики України у понеділок, 30 березня.

Станом на ранок 30 березня, через бойові дії та удари по об’єктах енергетичної системи, мешканці окремих регіонів залишаються без світла. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Хмельницька, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

В Міненерго зазначають, що комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб максимально швидко відновити електропостачання. Вони діють у посиленому режимі, перевіряють обладнання та ліквідовують пошкодження, спричинені обстрілами.

Загалом сьогодні масштабних обмежень електропостачання не прогнозується, проте споживачів закликають економно використовувати електроенергію у ранкові та вечірні години пікових навантажень.

Новини.LIVE інформували, що 29 березня внаслідок атаки РФ на Хмельницьку область були перебої з електропостачанням. Однак згодом енергетики заживили всіх користувачів. Минулося без постраждалих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для підготовки до зими в Україні планують посилити захист 245 об’єктів критичної інфраструктури у регіонах, що не межують із фронтом. На реалізацію планів стійкості регіонів уряд виділив 9,2 мільярда гривень у межах другого траншу фінансування.