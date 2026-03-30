Україна
Головна Новини дня Міненерго: через атаки РФ сім областей України частково без світла

Міненерго: через атаки РФ сім областей України частково без світла

Дата публікації: 30 березня 2026 14:19
Міненерго: через атаки РФ сім областей України частково без світла
Жінка читає новини під час відключень світла після атак РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Через атаки російських військ по енергетичній інфраструктурі частина споживачів залишилася без електропостачання у кількох областях України. Мовиться про Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Хмельницьку, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики України у понеділок, 30 березня.

Через ворожі обстріли сім регоінів України без світла

Станом на ранок 30 березня, через бойові дії та удари по об’єктах енергетичної системи, мешканці окремих регіонів залишаються без світла. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Хмельницька, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

В Міненерго зазначають, що комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб максимально швидко відновити електропостачання. Вони діють у посиленому режимі, перевіряють обладнання та ліквідовують пошкодження, спричинені обстрілами.

Загалом сьогодні масштабних обмежень електропостачання не прогнозується, проте споживачів закликають економно використовувати електроенергію у ранкові та вечірні години пікових навантажень.

Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 29 березня внаслідок атаки РФ на Хмельницьку область були перебої з електропостачанням. Однак згодом енергетики заживили всіх користувачів. Минулося без постраждалих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для підготовки до зими в Україні планують посилити захист 245 об’єктів критичної інфраструктури у регіонах, що не межують із фронтом. На реалізацію планів стійкості регіонів уряд виділив 9,2 мільярда гривень у межах другого траншу фінансування.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
