Минэнерго: 13 областей Украины без света из-за обстрелов и непогоды

В энергосистеме Украины по состоянию на 28 мая сохраняется сложная ситуация из-за последствий боевых действий и неблагоприятных погодных условий. Без электроснабжения временно остаются жители ряда регионов, а энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.

Ситуация в энергосистеме 28 мая

Из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры проблемы с электроснабжением фиксируются в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Часть потребителей в этих регионах пока остается без света.

В то же время сложные погодные условия также вызвали масштабные отключения. По данным энергетиков, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 350 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Закарпатской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

По данным Минэнерго, сейчас в Украине не прогнозируют введение графиков ограничения электроэнергии. В то же время граждан призывают ответственно относиться к потреблению электричества, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Энергетики рекомендуют переносить активное использование электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00. В вечерний период, с 18:00 до 22:00, потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию, ведь именно в это время нагрузка на систему является наибольшей.

