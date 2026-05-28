Главная Новости дня Минэнерго: 13 областей Украины без света из-за обстрелов и непогоды

Дата публикации 28 мая 2026 12:40
Электросети. Фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины по состоянию на 28 мая сохраняется сложная ситуация из-за последствий боевых действий и неблагоприятных погодных условий. Без электроснабжения временно остаются жители ряда регионов, а энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Ситуация в энергосистеме 28 мая

Из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры проблемы с электроснабжением фиксируются в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Часть потребителей в этих регионах пока остается без света.

В то же время сложные погодные условия также вызвали масштабные отключения. По данным энергетиков, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 350 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Закарпатской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

По данным Минэнерго, сейчас в Украине не прогнозируют введение графиков ограничения электроэнергии. В то же время граждан призывают ответственно относиться к потреблению электричества, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Энергетики рекомендуют переносить активное использование электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00. В вечерний период, с 18:00 до 22:00, потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию, ведь именно в это время нагрузка на систему является наибольшей.

Как писали Новини.LIVE, ранее депутат предупредил города, которые под наибольшей угрозой обстрелов. Зимой враг сосредоточит свои атаки на Киев, Харьков, Днепр и Одессу. Вероятнее всего там будут отключения света, воды и тепла.

В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко предупреждал, что Россия имеет в запасе около 10 "Орешников". Новая массированная атака возможна уже через неделю.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
