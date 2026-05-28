Міненерго: 13 областей України без світла через обстріли та негоду
В енергосистемі України станом на 28 травня зберігається складна ситуація через наслідки бойових дій та несприятливих погодних умов. Без електропостачання тимчасово залишаються жителі низки регіонів, а енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи у посиленому режимі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики України.
Ситуація в енергосистемі 28 травня
Через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури проблеми з електропостачанням фіксуються у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Частина споживачів у цих регіонах наразі залишається без світла.
Водночас складні погодні умови також спричинили масштабні відключення. За даними енергетиків, через негоду без електропостачання залишаються понад 350 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.
За даними Міненерго, наразі в Україні не прогнозують запровадження графіків обмеження електроенергії. Водночас громадян закликають відповідально ставитися до споживання електрики, аби зменшити навантаження на енергосистему.
Енергетики рекомендують переносити активне використання електроприладів на денний час — з 10:00 до 16:00. У вечірній період, з 18:00 до 22:00, споживачів просять за можливості економно використовувати електроенергію, адже саме в цей час навантаження на систему є найбільшим.
