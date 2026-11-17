Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что одним из главных препятствий для завершения войны остается требование России передать ей оставшуюся часть Донбасса. Москва претендует на территории, которые до сих пор находятся под контролем Украины, тогда как Киев отказывается отдавать свои земли.

Об этом он заявил в интервью телеканалу TRT Haber, передает Новини.LIVE.

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Какие территории Донбасса требует Россия

По словам турецкого министра, Россия считает своей ту часть Донбасса, которая остается под контролем Украины. Именно это территориальное требование, как пояснил Фидан, препятствует завершению войны.

Как отмечает Фидан, по оценкам россиян, речь идет о 11–12% Донбасса, тогда как украинская оценка составляет 18%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов посетил в Стамбуле предприятие, где строят корвет "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ. По его словам, работы над кораблем вступают в завершающую стадию. Впереди — первый выход в море, испытания и передача судна Украине.

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