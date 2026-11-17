Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що однією з головних перешкод для завершення війни залишається вимога Росії передати їй решту Донбасу. Москва претендує на території, які досі перебувають під контролем України, тоді як Київ відмовляється віддавати власні землі.

Про це він заявив у коментарі телеканалу TRT Haber інформує Новини.LIVE.

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Які території Донбасу вимагає Росія

За словами турецького міністра, Росія вважає своєю ту частину Донбасу, яка залишається під контролем України. Саме ця територіальна вимога, як пояснив Фідан, перешкоджає завершенню війни.

Як зазначає Фідан, за оцінками росіян, йдеться про 11–12% Донбасу, тоді як українська оцінка становить 18%.

Раніше Новини.LIVE писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав у Стамбулі підприємство, де будують корвет "Гетьман Іван Виговський" для Військово-Морських сил ЗСУ. За його словами, роботи над кораблем виходять на завершальний етап. Попереду — перший вихід у море, випробування та передача судна Україні.

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