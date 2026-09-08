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Главная Новости дня МИД: Китай просил Украину не бить по РФ во время визита делегации

МИД: Китай просил Украину не бить по РФ во время визита делегации

Ua ru
8 сентября 2026 18:54
Эксклюзив
Китай просил Украину не наносить удары по РФ во время визита делегации — МИД
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: Георгий Тихий/Facebook

Китайская сторона официально обратилась к Украине с просьбой не наносить удары по территории России, где будет находиться делегация КНР. Украинская сторона приняла обращение к сведению, при этом в МИД отметили, что подобные запросы Пекин направляет не впервые.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 8 сентября, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Китай обратился к Украине по поводу ударов по РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил на брифинге, что Китай официально попросил украинскую сторону не наносить удары по территории России в период пребывания там китайской делегации. Украина получила соответствующее обращение и приняла его к сведению.

Он пояснил, что китайская сторона уже обращалась к Украине с аналогичными просьбами ранее. Речь идет о периодах, когда высокопоставленные чиновники КНР находились на территории России.

"Украинская сторона приняла к сведению это обращение. Такие обращения поступают не впервые", — сказал украинский политик журналистам.

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В МИД Украины не уточнили, о какой именно делегации КНР идет речь и где конкретно на территории России она будет находиться.

Новини.LIVE писали, что на этом же брифинге Георгий Тихий заявил — Украина и США в настоящее время разрабатывают новые подходы, идеи и инструменты, которые могут способствовать достижению справедливого мира. Необходимость пересмотра прежних стратегий связана с существенными изменениями ситуации на поле боя, а также в воздушном пространстве Украины и России.

Мы также сообщали, что пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий анонсировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США в конце сентября. Он также не исключает телефонных переговоров между главами государств.

Китай МИД война в Украине Георгий Тихий удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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