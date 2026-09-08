Китай просив Україну не бити по РФ під час візиту делегації - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: Георгій Тихий/Facebook

Китайська сторона офіційно звернулася до України з проханням не завдавати ударів по території Росії, де перебуватиме делегація КНР. Українська сторона взяла звернення до відома, водночас у МЗС зазначили, що подібні запити Пекін надсилає не вперше.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, 8 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Китай звернувся до України щодо ударів по РФ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив на брифінгу, що Китай офіційно попросив українську сторону не завдавати ударів по російській території в період перебування там китайської делегації. Україна отримала відповідне звернення та взяла його до відома.

Він пояснив, що китайська сторона вже зверталася до України з аналогічними проханнями раніше. Йдеться про періоди, коли високопосадовці КНР перебували на території Росії.

"Українська сторона взяла до відома це звернення. Такі звернення надходять не вперше", — сказав український політик журналістам.

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У МЗС України не уточнили, про яку саме делегацію КНР йдеться та де конкретно на території Росії вона перебуватиме.

Новини.LIVE писали, що на цьому ж брифінгу Георгій Тихий заявив — Україна та США наразі напрацьовують нові підходи, ідеї та інструменти, які можуть сприяти досягненню справедливого миру. Необхідність перегляду попередніх стратегій пов’язана з істотними змінами ситуації на полі бою, а також у повітряному просторі України та Росії.

Ми також інформували, що речник МЗС України Георгій Тихий анонсував зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США в кінці вересня. Він також не виключає телефонні розмови між главами держав.