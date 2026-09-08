Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня МЗС: Китай просив Україну не бити по РФ під час візиту делегації

МЗС: Китай просив Україну не бити по РФ під час візиту делегації

Ua ru
8 вересня 2026 18:54
Ексклюзив
Китай просив Україну не бити по РФ під час візиту делегації - МЗС
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: Георгій Тихий/Facebook

Китайська сторона офіційно звернулася до України з проханням не завдавати ударів по території Росії, де перебуватиме делегація КНР. Українська сторона взяла звернення до відома, водночас у МЗС зазначили, що подібні запити Пекін надсилає не вперше.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, 8 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Китай звернувся до України щодо ударів по РФ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив на брифінгу, що Китай офіційно попросив українську сторону не завдавати ударів по російській території в період перебування там китайської делегації. Україна отримала відповідне звернення та взяла його до відома.

Він пояснив, що китайська сторона вже зверталася до України з аналогічними проханнями раніше. Йдеться про періоди, коли високопосадовці КНР перебували на території Росії.

"Українська сторона взяла до відома це звернення. Такі звернення надходять не вперше", — сказав український політик журналістам.

Читайте також:

У МЗС України не уточнили, про яку саме делегацію КНР йдеться та де конкретно на території Росії вона перебуватиме.

Новини.LIVE писали, що на цьому ж брифінгу Георгій Тихий заявив — Україна та США наразі напрацьовують нові підходи, ідеї та інструменти, які можуть сприяти досягненню справедливого миру. Необхідність перегляду попередніх стратегій пов’язана з істотними змінами ситуації на полі бою, а також у повітряному просторі України та Росії.

Ми також інформували, що речник МЗС України Георгій Тихий анонсував зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США в кінці вересня. Він також не виключає телефонні розмови між главами держав.

Китай МЗС війна в Україні Георгій Тихий удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації