Макрон приветствовал возможность временного прекращения огня и отметил, что теперь ход России

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров между США и Украиной полностью поддержал инициативу прекращения огня на фронте. Он отметил, что теперь следующий ход за Россией.

Об этом Макрон написал в соцсети X.

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Сообщение Макрона. Фото: Скриншот

Лидер Франции отметил, что прогресс, достигнутый в ходе дискуссий между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которые состоялись в Джидде - выдающийся. Особенно он приветствовал идею возможного 30-дневного прекращения огня.

"Теперь мяч явно находится на стороне России. Франция и ее партнеры остаются приверженными к достижению прочного и длительного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности для Украины", — отметил французский президент.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть одно условие.

Впоследствии Макрон сделал новое заявление, в котором сказал, что Путин не держит слова и нарушает договоренности. Это, в частности, показывают Минские соглашения.