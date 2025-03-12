Макрон приветствовал возможность временного прекращения огня и отметил, что теперь ход России

Мяч на стороне России — Макрон высказался о прекращении огня
Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров между США и Украиной полностью поддержал инициативу прекращения огня на фронте. Он отметил, что теперь следующий ход за Россией.
Об этом Макрон написал в соцсети X.
Что заявил президент Франции о прекращении огня
Лидер Франции отметил, что прогресс, достигнутый в ходе дискуссий между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которые состоялись в Джидде - выдающийся. Особенно он приветствовал идею возможного 30-дневного прекращения огня.
"Теперь мяч явно находится на стороне России. Франция и ее партнеры остаются приверженными к достижению прочного и длительного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности для Украины", — отметил французский президент.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть одно условие.
Впоследствии Макрон сделал новое заявление, в котором сказал, что Путин не держит слова и нарушает договоренности. Это, в частности, показывают Минские соглашения.
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