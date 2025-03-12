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М'яч на боці Росії — Макрон висловився про припинення вогню

12 березня 2025 01:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Макрон привітав можливість тимчасового припинення вогню і зазначив, що тепер хід Росії
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками переговорів між США та України повністю підтримав ініціативу припинення вогню на фронті. Він зазначив, що тепер наступний хід за Росією.

Про це Макрон написав у соцмережі X.

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Повідомлення Макрона. Фото: Скриншот

Лідер Франції зауважив, що прогрес, досягнутий у ході дискусій між Сполученими Штатами Америки та Україною, які відбулися у Джідді — визначний. Особливо він привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню.

"Тепер м'яч явно перебуває на боці Росії. Франція та її партнери залишаються прихильними до досягнення міцного та тривалого світу, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України", — зазначив французський президент.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є одна умова.

Згодом Макрон зробив нову заяву, в якій сказав, що Путін не тримає слова і порушує домовленості. Це, зокрема, показують Мінські угоди.

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