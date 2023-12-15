Мы должны быть готовы — в Болгарии обеспокоены словами Путина о Черном море

Премьер-министр Болгарии Николай Деньков. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Премьер-министр Болгарии Николай Деньков заявил, что утверждение диктатора Владимира Путина о том, что все побережье Черного моря когда-то было российским, говорит о его имперских амбициях. По его словам, Европейский Союз должен быть готов к угрозам после подобных слов российского президента.

Об этом он сказал на втором дне саммита ЕС в Брюсселе, передает Euractiv.

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Угроза со стороны РФ

"В определенной степени это не является новым, но, с другой стороны, мы должны серьезно относиться к таким заявлениям, потому что если раньше они звучали просто как слова, то с недавних пор они выглядят как план действий, поэтому, действительно, мы должны быть очень осторожны", — подчеркнул Николай Деньков.

Премьер-министр Болгарии отметил, что его страна должна внимательно следить за следующими шагами России и перебазировать свою армию в структуры НАТО.

"Многие люди, в том числе и я, говорят, что мы должны быть готовы, и я надеюсь, что болгарское общество поймет, что мы должны быть бдительными в этом смысле... Мы должны быть готовы к тому, что, не дай Бог, что-нибудь случится", — добавил болгарский политик.

Присутствие граждан России в Болгарии

В издании отмечают, что около 300 тысяч россиян уже купили недвижимость в Болгарии, в том числе и на побережье Черного моря. Поэтому, по словам журналистов, Россия может использовать своих живущих в стране граждан для выражения претензий относительно территории.

Однако Николай Деньков ответил, что не стал бы увязывать это друг между другом.

Напомним, ранее парламент Болгарии проголосовал за преодоление вето президента Румена Радева по военной помощи Украине в виде 100 старых бронетранспортеров. Решение Национальное собрание Болгарии одобрило во время заседания в пятницу, 8 декабря.