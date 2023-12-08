Парламент Болгарії подолав вето президента на БТРи для України

Парламент Болгарії під час голосування. Фото: AP

Парламент Болгарії проголосував за подолання вето президента Румена Радева щодо військової допомоги Україні у вигляді 100 старих бронетранспортерів. Рішення Національні збори Болгарії схвалили під час засідання у п'ятницю 8 грудня.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

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Як відбувалося голосування

Пропозицію підтримав 161 депутат, проти виступили 55.

На засіданні проросійські депутати критикували наміри передати Україні бронетехніку. Вони повторювали тези президента, мовляв, БТРи могли б бути використані для охорони болгарського кордону.

Разом з тим, у партії ГЕРБ заявили, що Болгарія захищає свої національні інтереси, допомагаючи Україні.

Під час розгляду законопроєкту навіть сталась штовханина між народними обранцями.

Що передувало голосуванню про подолання вето

22 листопада Національні збори проголосували за ратифікацію угоди між МВС Болгарії та Міноборони України. Вона регламентує передачу Софією Києву 100 старих бронетранспортерів.

Угода між міністерствами стала результатом схвалення парламентом Болгарії в липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні та передбачає постачання БТР і наявного озброєння, а також запчастин.

Однак 4 грудня Радев повернув до парламенту закон про ратифікацію угоди про надання БТРів для України.

Водночас прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков спрогнозував, що парламентарі відхилять вето президента.

Які БТРи отримає Україна

Бронетранспортери були виготовлені у 60-х і 70-х роках. Бойові машини є власністю болгарського МВС, але ніколи не використовувалися. Тому заявлялося, що відомству вони не потрібні.

Нагадаємо, комітет з оборони парламенту Болгарії підтримав рішення про надання Україні військової допомоги. До неї увійшли непридатні, застарілі чи надлишкові ПЗРК та зенітні ракети.