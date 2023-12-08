Парламент Болгарии преодолел вето президента на БТРы для Украины

Парламент Болгарии в ходе голосования. Фото: AP

Парламент Болгарии проголосовал за преодоление вето президента Румена Радева по поводу военной помощи Украине в виде 100 старых бронетранспортеров. Решение Национальное собрание Болгарии одобрило во время заседания в пятницу 8 декабря.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Как происходило голосование

Предложение поддержал 161 депутат, против выступили 55.

На заседании пророссийские депутаты подвергли критике намерения передать Украине бронетехнику. Они повторяли тезисы президента, мол, БТРы могли быть использованы для охраны болгарской границы.

Вместе с тем в партии ГЕРБ заявили, что Болгария защищает свои национальные интересы, помогая Украине.

При рассмотрении законопроекта даже произошла толкотня между народными избранниками.

Что предшествовало голосованию о преодолении вето

22 ноября Национальное собрание проголосовало за ратификацию соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины. Оно регламентирует передачу Софией Киеву 100 старых бронетранспортеров.

Соглашение между министерствами стало результатом одобрения парламентом Болгарии в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине и предусматривает поставки БТР и имеющегося вооружения, а также запчастей.

Однако 4 декабря Радев вернул в парламент закон о ратификации соглашения о предоставлении БТРов для Украины.

В то же время, премьер-министр Болгарии Николай Денков спрогнозировал, что парламентарии отклонят вето президента.

Какие БТРы получит Украина

Бронетранспортеры были сделаны в 60-х и 70-х годах. Боевые машины являются собственностью болгарского МВД, но никогда не использовались. Поэтому заявлялось, что ведомству они не нужны.

Напомним, комитет по обороне парламента Болгарии поддержал решение о предоставлении Украине военной помощи. В нее вошли непригодные, устаревшие или избыточные ПЗРК и зенитные ракеты.