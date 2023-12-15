Ми повинні бути готові — у Болгарії стурбовані словами Путіна про Чорне море

Прем'єр-міністр Болгарії Микола Деньков. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Прем'єр-міністр Болгарії Микола Деньков заявив, що твердження диктатора Володимира Путіна про те, що все узбережжя Чорного моря колись було російським, говорить про його імперські амбіції. За його словами, Європейський Союз має бути готовим до загроз після таких слів російського президента.

Про це він сказав на другому дні саміту ЄС у Брюсселі, передає Euractiv.

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Загроза з боку РФ

"Певною мірою це не є чимось новим, але, з іншого боку, ми повинні серйозно ставитися до таких заяв, тому що якщо раніше вони звучали просто як слова, то з недавніх пір вони виглядають як план дій, тому, дійсно, ми повинні бути дуже обережні", — наголосив Микола Деньков.

Прем'єр-міністр Болгарії зауважив, що його країна має пильно дивитися за наступними кроками Росії та перебазувати свою армію в структури НАТО.

"Багато людей, в тому числі і я, кажуть, що ми повинні бути готові, і я сподіваюся, що болгарське суспільство зрозуміє, що ми повинні бути пильними в цьому сенсі... Ми повинні бути готові до того, що, не дай Бог, щось трапиться", — додав болгарський політик.

Присутність громадян Росії в Болгарії

У виданні зазначають, що приблизно 300 тисяч росіян вже купили нерухомість в Болгарії, зокрема і на узбережжі Чорного моря. Тому, за словами журналістів, Росія може використовувати своїх громадян, які живуть в країні, для висловлення претензій щодо території.

Проте Микола Деньков відповів, що не став би пов'язувати це один між одним.

Нагадаємо, раніше парламент Болгарії проголосував за подолання вето президента Румена Радева щодо військової допомоги Україні у вигляді 100 старих бронетранспортерів. Рішення Національні збори Болгарії схвалили під час засідання у п'ятницю, 8 грудня.