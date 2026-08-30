Международный день пропавших без вести: Буданов сделал заявление о тысячах украинцев

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В воскресенье, 30 августа, Международный день пропавших без вести. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов выступил с заявлением и подчеркнул, что за годы войны тысячи украинцев пропали без вести. Речь идет о военных и гражданских лицах разного возраста.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Международный день пропавших без вести

За каждым из пропавших без вести стоит семья, которая ждет известий и живет в постоянной неопределенности. По словам Буданова, годами не знать, что случилось с близким человеком, — тяжелое испытание.

"Сегодня, в Международный день пропавших без вести, мы вспоминаем всех украинцев, которых ждут дома. Мы ищем, находим и возвращаем наших людей. Каждый день. Готовим следующие обмены. И будем делать это до тех пор, пока не узнаем судьбу каждого. Тех, кого уже не вернуть, мы достойно почтим и сохраним память об их подвиге", — подчеркнул глава ОП.

Буданов поблагодарил семьи за мужество, терпение, силу и важную совместную работу.

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Сообщение Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на компанию Starlight Media, на фронте погиб военнослужащий и сотрудник Starlight Media Владимир Тиртичный, который почти два года считался пропавшим без вести под Покровском.

А 24 августа Украине удалось вернуть десять военнослужащих, которые считались пропавшими без вести. Речь идет о бойцах ВСУ и Нацгвардии.