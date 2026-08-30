Міжнародний день зниклих безвісти: Буданов зробив заяву про тисячі українців

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

У неділю, 30 серпня, Міжнародний день зниклих безвісти. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов зробив заяву та наголосив, що за роки війни тисячі українців зникли безвісти. Йдеться про військових та цивільних різного віку.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Міжнародний день зниклих безвісти

За кожним із безвісти зниклих є родина, яка чекає на звістку та живе в постійній невизначеності. За словами Буданова, роками не знати, що сталося з близькою людиною, є важким випробуванням.

"Сьогодні, у Міжнародний день зниклих безвісти, ми згадуємо всіх українців, яких чекають удома. Ми шукаємо, знаходимо й повертаємо наших людей. Щодня. Готуємо наступні обміни. І будемо робити це доти, доки не дізнаємося долю кожного. Тих, кого вже не повернути, ми гідно вшануємо і збережемо пам’ять про їхній чин", — наголосив керівник ОП.

Буданов подякував родинам за мужність, терпіння, силу та важливу спільну роботу.

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Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на компанію Starlight Media, на фронті загинув військовий та співробітник Starlight Media Володимир Тиртичний, який майже два роки вважався зниклим безвісти під Покровськом.

А 24 серпня до України вдалося повернути десять військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти. Йдеться про бійців ЗСУ та Нацгвардії.