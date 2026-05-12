Главная Новости дня Международный день медсестер и медбратьев: Зеленский поздравил причастных

Международный день медсестер и медбратьев: Зеленский поздравил причастных

Дата публикации 12 мая 2026 11:05
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский поздравил причастных с Международным днем медицинских сестер и медбратьев. По его словам, их работа во всех гражданских больницах и фронтовой медицине. Она держится не только на профессионализме, но и на большом сердце, выдержке и человечности.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 12 мая, передает Новини.LIVE.

Международный день медицинских сестер и медбратьев

Зеленский отметил, что медсестры и медбратья после сложных дежурств, бессонных ночей и постоянной нагрузки все равно находят силы поддержать и быть рядом.

Оказание медицинской помощи на фронте. Фото: Christopher Occhicone
Медики. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Спасибо медицинским сестрам и братьям, которые спасают наших воинов в стабилизационных пунктах и госпиталях. И так же всем, кто ежедневно работает в обычных больницах, принимает пациентов, помогает детям, взрослым, пожилым людям, поддерживает жизнь украинцев в это непростое время", — заявил глава государства.

Врачи проводят операцию. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Медики на фронте оказывают помощь раненому. Фото: 14 бригада
Помощь раненому на фронте. Фото: Третья отдельная штурмовая бригада

Он поздравил каждого и каждую с профессиональным днем. Зеленский поблагодарил за каждую спасенную жизнь, за силу и тепло, которое они дают нашим людям.

Медики. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Третьего армейского корпуса, медики приняли участие в научной ассамблее по тактической медицине в США, где поделились опытом лечения раненых.

А 28 апреля в Украине отмечали День работников скорой медицинской помощи. Этот профессиональный праздник посвящен специалистам, чья работа не имеет выходных и праздников, а каждое их решение может непосредственно влиять на жизнь пациентов.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
