Международный день медсестер и медбратьев: Зеленский поздравил причастных
Президент Владимир Зеленский поздравил причастных с Международным днем медицинских сестер и медбратьев. По его словам, их работа во всех гражданских больницах и фронтовой медицине. Она держится не только на профессионализме, но и на большом сердце, выдержке и человечности.
Об этом глава государства сообщил во вторник, 12 мая, передает Новини.LIVE.
Зеленский отметил, что медсестры и медбратья после сложных дежурств, бессонных ночей и постоянной нагрузки все равно находят силы поддержать и быть рядом.
"Спасибо медицинским сестрам и братьям, которые спасают наших воинов в стабилизационных пунктах и госпиталях. И так же всем, кто ежедневно работает в обычных больницах, принимает пациентов, помогает детям, взрослым, пожилым людям, поддерживает жизнь украинцев в это непростое время", — заявил глава государства.
Он поздравил каждого и каждую с профессиональным днем. Зеленский поблагодарил за каждую спасенную жизнь, за силу и тепло, которое они дают нашим людям.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Третьего армейского корпуса, медики приняли участие в научной ассамблее по тактической медицине в США, где поделились опытом лечения раненых.
А 28 апреля в Украине отмечали День работников скорой медицинской помощи. Этот профессиональный праздник посвящен специалистам, чья работа не имеет выходных и праздников, а каждое их решение может непосредственно влиять на жизнь пациентов.