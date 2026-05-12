Головна Новини дня Міжнародний день медсестер і медбратів: Зеленський привітав причетних

Дата публікації: 12 травня 2026 11:05
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський привітав причетних із Міжнародним днем медичних сестер і медбратів. За його словами, їх робота у всіх цивільних лікарнях та фронтовій медицині. Вона тримається не лише на професійності, а й на великому серці, витримці та людяності.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 12 травня, передає Новини.LIVE.

Міжнародний день медичних сестер і медбратів

Зеленський зазначив, що медсестри та медбрати після складних чергувань, безсонних ночей та постійного навантаження все одно знаходять сили підтримати та бути поруч.

Надання медичної допомоги на фронті. Фото: Christopher Occhicone
Медики. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Дякую медичним сестрам і братам, які рятують наших воїнів у стабілізаційних пунктах і шпиталях. І так само всім, хто щодня працює у звичайних лікарнях, приймає пацієнтів, допомагає дітям, дорослим, літнім людям, підтримує життя українців у цей непростий час", — заявив глава держави.

Лікарі проводять операцію. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Медики на фронті надають допомогу пораненому. Фото: 14 бригада
Допомога пораненому на фронті. Фото: Третя окрема штурмова бригада

Він привітав кожного та кожну з професійним днем. Зеленський подякував за кожне врятоване життя, за силу й тепло, яке вони дають нашим людям.

Медики. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Третього армійського корпусу, медики взяли участь у науковій асамблеї з тактичної медицини у США, де поділилися досвідом лікування поранених.

А 28 квітня в Україні відзначали День працівників швидкої медичної допомоги. Це професійне свято присвячене фахівцям, чия робота не має вихідних і свят, а кожне їхнє рішення може безпосередньо впливати на життя пацієнтів.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
