День працівників швидкої медичної допомоги в Україні 2026: історія свята

Медики швидкої медичної допомоги разом з рятувальником виносять поранену людину. Фото: REUTERS

Сьогодні, 28 квітня, Україна відзначає День працівників швидкої медичної допомоги. Це свято медиків, хто першим приходить на допомогу в найкритичніші моменти, працюючи на межі людських можливостей в умовах війни та надзвичайних ситуацій.

Як в Україні виникло свято День працівників швидкої медичної допомоги

Щороку 28 квітня в Україні вітають лікарів, фельдшерів, медсестер та водіїв швидкої допомоги. Це професійне свято присвячене людям, чия робота не знає вихідних та свят, а кожне ухвалене ними рішення вартує життя пацієнта. Працівники екстреної служби першими прибувають на місця ДТП, пожеж, побутових травм та серцевих нападів.

Від ентузіастів до професійної служби

Історія української швидкої допомоги налічує вже понад 140 років. Все почалося у 1881 році в Києві, коли на Хрещатику з'явився "Гурток київських лікарів з метою нічних чергувань".

Протягом двох десятиліть медики-добровольці безкоштовно допомагали містянам при нещасних випадках. Згодом служби порятунку запрацювали у Львові (1890) та Одесі (1903). Перша повноцінна станція з хірургією, аптекою та стерилізаційною відкрилася в Києві влітку 1902 року. Навіть під час Другої світової війни служба швидко відновила роботу, запровадивши вже тоді перші пересувні лабораторії.

Як надавали екстренну допомогу в Києві. Фото: архів

Сьогодні навантаження на медиків екстреної допомоги сягнуло історичного максимуму. Після виснажливої боротьби з пандемією коронавірусу фахівці зіткнулися з викликами повномасштабної війни.

Зараз працівникам швидкої особливо часто доводиться буквально ризикувати собою, щоб врятувати життя інших людей у гарячих точках, виїжджаючи на виклики під звуки сирен та вибухів.

Наслідки атаки РФ по машині швидкої на Куп'янщині. Фото: ДСНС Харків

Робота в зоні бойових дій та на прифронтових територіях перетворила звичайні екіпажі на справжніх героїв, які підтримують життєздатність нації в найскладніші часи.

А в січні 2026 року в Києві через російську атаку загинув медик швидкої Смоляк Сергій Миколайович. Росія завдала повторного удару по місцю попереднього прильоту, коли медик саме надавав допомогу постраждалим.