День работников скорой медицинской помощи в Украине 2026: история праздника

Медики скорой медицинской помощи вместе со спасателем выносят раненого человека. Фото: REUTERS

Сегодня, 28 апреля, Украина отмечает День работников скорой медицинской помощи. Это праздник медиков, кто первым приходит на помощь в самые критические моменты, работая на грани человеческих возможностей в условиях войны и чрезвычайных ситуаций.

Как в Украине возник праздник День работников скорой медицинской помощи

Ежегодно 28 апреля в Украине поздравляют врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорой помощи. Этот профессиональный праздник посвящен людям, чья работа не знает выходных и праздников, а каждое принятое ими решение стоит жизни пациента. Работники экстренной службы первыми прибывают на места ДТП, пожаров, бытовых травм и сердечных приступов.

От энтузиастов до профессиональной службы

История украинской скорой помощи насчитывает уже более 140 лет. Все началось в 1881 году в Киеве, когда на Крещатике появился "Кружок киевских врачей с целью ночных дежурств".

В течение двух десятилетий медики-добровольцы бесплатно помогали горожанам при несчастных случаях. Впоследствии службы спасения заработали во Львове (1890) и Одессе (1903). Первая полноценная станция с хирургией, аптекой и стерилизационной открылась в Киеве летом 1902 года. Даже во время Второй мировой войны служба быстро возобновила работу, введя уже тогда первые передвижные лаборатории.

Как оказывали экстренную помощь в Киеве. Фото: архив

Сегодня нагрузка на медиков экстренной помощи достигла исторического максимума. После изнурительной борьбы с пандемией коронавируса специалисты столкнулись с вызовами полномасштабной войны.

Сейчас работникам скорой особенно часто приходится буквально рисковать собой, чтобы спасти жизни других людей в горячих точках, выезжая на вызовы под звуки сирен и взрывов.

Последствия атаки РФ по машине скорой на Купянщине. Фото: ГСЧС Харьков

Работа в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях превратила обычные экипажи в настоящих героев, которые поддерживают жизнеспособность нации в самые сложные времена.

Новини.LIVE ранее сообщали о российской атаке по авто скорой помощи в Сумской области. В частности, 12 апреля из-за такой атаки пострадало трое медиков.

А в январе 2026 года в Киеве из-за российской атаки погиб медик скорой Смоляк Сергей Николаевич. Россия нанесла повторный удар по месту предыдущего прилета, когда медик как раз оказывал помощь пострадавшим.