День работников скорой медицинской помощи в Украине 2026: история праздника
Сегодня, 28 апреля, Украина отмечает День работников скорой медицинской помощи. Это праздник медиков, кто первым приходит на помощь в самые критические моменты, работая на грани человеческих возможностей в условиях войны и чрезвычайных ситуаций.
Как в Украине возник праздник День работников скорой медицинской помощи
Ежегодно 28 апреля в Украине поздравляют врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорой помощи. Этот профессиональный праздник посвящен людям, чья работа не знает выходных и праздников, а каждое принятое ими решение стоит жизни пациента. Работники экстренной службы первыми прибывают на места ДТП, пожаров, бытовых травм и сердечных приступов.
От энтузиастов до профессиональной службы
История украинской скорой помощи насчитывает уже более 140 лет. Все началось в 1881 году в Киеве, когда на Крещатике появился "Кружок киевских врачей с целью ночных дежурств".
В течение двух десятилетий медики-добровольцы бесплатно помогали горожанам при несчастных случаях. Впоследствии службы спасения заработали во Львове (1890) и Одессе (1903). Первая полноценная станция с хирургией, аптекой и стерилизационной открылась в Киеве летом 1902 года. Даже во время Второй мировой войны служба быстро возобновила работу, введя уже тогда первые передвижные лаборатории.
Сегодня нагрузка на медиков экстренной помощи достигла исторического максимума. После изнурительной борьбы с пандемией коронавируса специалисты столкнулись с вызовами полномасштабной войны.
Сейчас работникам скорой особенно часто приходится буквально рисковать собой, чтобы спасти жизни других людей в горячих точках, выезжая на вызовы под звуки сирен и взрывов.
Работа в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях превратила обычные экипажи в настоящих героев, которые поддерживают жизнеспособность нации в самые сложные времена.
Новини.LIVE ранее сообщали о российской атаке по авто скорой помощи в Сумской области. В частности, 12 апреля из-за такой атаки пострадало трое медиков.
А в январе 2026 года в Киеве из-за российской атаки погиб медик скорой Смоляк Сергей Николаевич. Россия нанесла повторный удар по месту предыдущего прилета, когда медик как раз оказывал помощь пострадавшим.